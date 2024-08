Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | De Gea è viola arriva anche Richardson Attesa per Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Firenze, 9 agosto 2024 - Dopo una giornata complicata (mercoledì) sul fronte del mercato, ieri laha raccolto i frutti del lavoro delle ultime settimane. David De Gea è il nuovo portiere. Arriverà probabilmente a Firenze già nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il club gigliato. Spagnolo, classe ’90, reduce da un anno sabbatico dopo la fine del contratto con il Mster United. I dirigentihanno avuto rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche e ieri nel tardo pomeriggio si è trovato l’accordosullo stipendio. De Gea percepirà un milione di euro più bonus in questa prima stagione a Firenze. Nel caso in cui scatti l’opzione per il rinnovo di una successiva stagione la base del suo ingaggio salirà a 2 milioni. L’estremo difensore voleva vivere fortemente un’avventura in Italia.