Esclusa dai Giochi per 100 grammi si taglia i capelli ma non basta | il dramma della Leonessa d’India

(Di giovedì 8 agosto 2024) C’ è unolimpico, in India. Addirittura il primo ministro Narendra Modi si è rivolto ai social per esprimere la sua “disperazione” una situazione, estremamente insolita, che ha coinvolto ladell’India, al secolo Vinesh Phogat. Phogat è una lottatrice, una delle atlete di punta del contingente indiano ai. E’ stata squalificata poche ore prima del suo combattimento per la medaglia d’oro (contro la statunitense Sarah Hildebrandt) per aver superato il limite dei 50 kg per appena 100. Ha provato persino arsi i, ma niente da fare. Phogat aveva corso e saltato tutta la notte nel tentativo di perdere peso. Modi ha definito Phogat una “campionessa tra i campioni” e “l’orgoglio dell’India”: “La battuta d’arresto di oggi fa male. Vorrei che le parole potessero esprimere il senso di disperazione che sto vivendo”.