È morto Fausto Pinna chi era il compagno storico di Iva Zanicchi | 40 anni insieme

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lutto per Iva, èil. Il produttore musicale aveva 74ed era legato alla cantante dal 1987. I funerali saranno celebrati a Lesmo (Monza e Brianza) il 9 agosto alle 15.30 nella chiesa di santa Maria assunta. Un anno fa l’artista aveva deciso di interrompere i concerti e gli impegni tv per stare accanto aldi vita (i due non si sono mai sposati) che lottava contro un tumore ai polmoni. Una vita trascorsae la voglia di stare vicini, per sempre, nonostante il tumore che aveva colpito. Noto produttore discografico, discreto e ironico, ildi Ivaera diventato un sostegno e un porto sicuro per l’artista di Ligonchio, che gli ha tenuto la mano fino alla fine.