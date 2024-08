CYGNI | All Guns Blazing e DNF Duel sono gratis su Epic Store!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 8 agosto 2024) Questa settimana sull’Gamespotrete trovare: All, un nuovissimo shoot ‘em up, e DNF, un picchiaduro di Arc System Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochidell’Games. Ogni settimana il negozio digitale dioffre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovaresull’: All, un nuovissimo shoot ‘em up, e DNF, un picchiaduro di Arc System. Cazzotti e sparatorie con i nuovi giochidi: Allè uno spettacolare shoot ‘em up a scorrimento verticale pubblicato da Konami.