Casa di comunità numeri record In sette mesi oltre 1 500 prestazioni

(Di giovedì 8 agosto 2024) Da 45 a 1.500in un anno e mezzo. Boom degli Infermieri di, a Cassano. È questa la risposta dell’Asst Melegnano-Martesana alle carenze denunciate da associazioni e sindacati. Diversi i servizi offerti per ricucire il rapporto fra territorio e famiglie, troppo sbilanciato sugli ospedali, e le attività garantite dell’ambulatorio vanno esattamente in questa direzione: controllo delle ferite, suture, somministrazioni di terapie, sono solo alcune voci del pacchetto offerto all’interno delladella. Una soddisfazione per i camici bianchi. "Siamo riusciti a farci conoscere", dicono. La conferma arriva dai. Partiti nella loro missione a ottobre 2022 con poche decine di interventi, nei primidi quest’anno sono arrivati alla lusinghiera cifra di 1.500, nel 2023 i controlli erano stati 929.