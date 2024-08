Bonus Partite Iva in difficoltà fino a 800 euro mensili Chi ha diritto all’Iscro 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto– Con circa 5 milioni diIVA, l'Italia è, dopo la Grecia, il Paese UE con la più alta percentuale di lavoratori autonomi. Ecco perché è di grande interesse ilIva, noto comeISCRO, per il quale la recente Legge di Bilancio ha introdotto alcune novità. Cos'è ilIscro e chi può usufruirne IlIscro (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) è un sostegno economico per tutti i lavoratori autonomi ineconomica. Ilva da un minimo di 250ad un massimo di 800al mese, per un periodo totale di sei mesi. Ovviamente vi sono alcuni criteri da soddisfare per poterne usufruire.