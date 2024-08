Black Myth | Wukong – Un gioco che rivoluziona il mito

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024)è undi ruolo d’azione che trae ispirazione dal classico romanzo cinese “Viaggio in Occidente”. Sviluppato da Game Science Studio, questoha catturato l’attenzione del pubblico grazie alla sua grafica mozzafiato e alla sua ambientazione immersiva., il protagonista, è un personaggio leggendario conosciuto anche come il Re Scimmia. La trama delsegue le sue avventure, arricchite da elementi dilogia e folklore cinese. Grafica di Ultima Generazione Crediti: PlayStation – VelvetMagUno degli aspetti più impressionanti diè la grafica. Sviluppato utilizzando Unreal Engine 5, ilpresenta dettagli visivi incredibili che portano in vita l’antica Cina in modo spettacolare. Le texture, le luci e le ombre sono realizzate con una precisione che rende ogni scena quasi indistinguibile dalla realtà.