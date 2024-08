Atalanta ecco Retegui | visite mediche in corso poi la firma sul contratto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Milano. È il giorno delleper il trasferimento di Mateoall’. L’attaccante ormai ex Genoa è arrivato verso le 9 di questa mattina (giovedì 8 agosto) a Milano per i controlli medici di rito prima di recarsi a Zingonia nel pomeriggio per la. La Dea pagherà 22 milioni più 3 di bonus per strappare il centravanti della Nazionale italiana al Grifone: l’obiettivo è averlo a disposizione già per la finale di Varsavia con degli allenamenti con il gruppo nelle gambe. Dopo lefarà tappa al Centro sportivo dell’per sottoscrivere ilche lo legherà ai nerazzurri per le prossime stagioni.