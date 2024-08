Assalto al bancomat Malviventi in fuga Bottino di seimila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ancora un colpo con il botto: un nuovo, ennesimo,a uno sportellosi è verificata intorno alle 3 dell’altra notte nella zona dell’hinterland bresciano. Nel mirino deila filiale della Banca di credito cooperativo del Garda di Ponte San Marco, frazione di Calcinato. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di banditi a volto coperto è entrato in azione utilizzando una marmotta esplosiva per forzare la cassa automatica. L’esplosione è stata particolarmente forte e così ha svegliato molte persone, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Tuttavia, isono riusciti a dileguarsi, raggiungendo un complice che li attendeva con un’auto, probabilmente rubata, a motore acceso, pronta a partire. È da capire in che direzione sia andata: se verso il lago di Garda, la città o le autostrade, facilmente raggiungibili.