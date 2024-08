Accoltellato durante una lite | ucciso 30enne nel Pesarese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Prima un litigio furioso poi la coltellata al cuore. Un omicidio si è consumato mercoledì sera, intorno alle 22, a Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino, al termine di un violenta discussione tra famiglie di origine albanese in cui sono rimaste ferite almeno altre quattro persone. Leggi anche: Ciclista travolto ea Torino. “Aumentate del 50% le morti su strada in bici”Leggi anche: Anna Rita Morelli uccisa a Roma, il video che incastra il marito. “Non mi separo, piuttosto l’ammazzo” La vittima è un, deceduto all’ospedale di Cattolica (Rimini) dov’era stato trasportato per un intervento chirurgico disperato. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Pesaro. Sono in corso indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Pesaro, per capire il movente dell’omicidio e individuare il responsabile.