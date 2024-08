Udinese-Avellino | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Esordio stagionale per i friulani che sperano in una stagione meno tribolata della precedente, mentre gli irpini sono alla loro seconda uscita in questa competizione avendo superato il turno preliminare.si giocherà venerdì 9 agosto 2024 alle ore 18.30 presso la Bluenergy Arena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La salvezza ottenuta in extremis nello scorso campionato ha convinto i friulani a ripartire con un nuovo corso tecnico. In panchina, difatti, c’è Kosta Runjaic, che dovrà far fronte a qualche partenza dolorosa con tanti giovani interessanti. Gli irpini si candidano ufficialmente ad un ruolo da protagonisti nel campionato di Serie C, con l’obiettivo di conquistare la promozione in cadetteria dopo esserci andati vicini nello scorso campionato.