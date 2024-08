Tutto sulla Dongfeng la fabbrica di auto cinese che potrebbe produrre in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 agosto 2024 – L’elettricoarrivare presto incon un suo stabilimento. LaMotors, colosso statalecon sede a Wuhan, starebbe considerando l'apertura di unanel Belpaese per realizzare un hub produttivo per tutta l'Europa. È questo il progetto sul tavolo del governo, accelerato senz’altro dall’ultima missione in Cina della premier Meloni; o almeno quello che ne è filtrato., che ha ancora una quota dell'1,5% di Stellantis, punterebbe a100mila vetture green per il mercato europeo. Una questione che da un lato fa eco al dibattito primaverile sui dazi in Europa, da un lato accende la curiosità su queste macchine che, inevitabilmente, ci trasporteranno nel futuro. L’Europa investe sull’elettricoByd in Ungheria, Chery in Spagna, Leapmotor in Polonia e adessoche si avvicina all’