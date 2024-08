Tuffi Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi approdano nella semifinale olimpica dai tre metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Missione compiuta pered, in garafase preliminare della provadel trampolino dai tre. All’Aquatics Centre di Parigi, i lunghi preliminari hanno sorriso alle due tuffatrici azzurre che hanno così centrato l’obiettivo e domani saranno nel penultimo atto per esseretop-12 qualificante per la Finale a Cinque Cerchi tanto ambita. Entrambe le azzurre non sono state perfette nelle loro cinque rotazioni. In particolare,, oro ai Giochi Europei a Cracovia l’anno scorso, può sicuramente fare meglio rispetto a quanto si è visto nelle eliminatorie.ha concluso in settima posizione, con il punteggio di 297.70, sbagliando il doppio e mezzo rovesciato carpiato e ottenendo solo 40.50 punti.