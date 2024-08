Trump un sicario legato all' Iran era pronto a ucciderlo Arrestato un pakistano Il piano del secondo attentato

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Donald, con ogni probabilità, stava per subire un. A svelarlo è l'Fbi che ha comunicato di averun 46ennecon legami con l', fermato proprio il giorno prima dell'agguato in Pennsylvania. Asif Raza Merchant avrebbe cercato di assumere unper assassinare un politico o un funzionario del governo Usa negli Stati Uniti.le fonti investigative statunitensi si trattava di una rappresaglia per l'uccisione da parte degli Stati Uniti del comandante delle Guardie Rivoluzionarie Qassem Soleimani: lo comunica il Dipartimento di Giustizia. Segui su affaritaliani.it