Tramvia | approvato il primo stralcio del progetto esecutivo della linea Libertà-Bagno a Ripoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Entrano nel vivo i lavoritranviaria 3.2.1. La giunta ha, su proposta dell’assessore alla Mobilità eAndrea Giorgio, la delibera relativa aldel. Dopo l’avvio di alcune lavorazioni preliminari (tra cui le bonifiche belliche e varie asfaltature delle viabilità alternative) adesso prenderanno in via i cantieri dei parcheggi scambiatori die viale Europa. “Con questa delibera potranno iniziare i lavori veri e propri dei due parcheggi scambiatori – dichiara l’assessore Giorgio -. Si tratta di opere fondamentali perchè consentiranno l’interscambio tra mobilità privata ealleggerendo in modo sostanziale i flussi di traffico provenienti dal quadrante sud grazie a un sistema di trasporto pubblico efficiente e moderno.