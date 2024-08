Tracce di Ottocento tra passeggiate storiche e rievocazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il fermento che si capta nell’aria introduce la settimana che sfocia nella rievocazione storica "di 800" che torna ad avvolgere venerdì e sabato il centro storico di Castelfidardo. In programma la passeggiata storica venerdì alle 19 mentre rimangono centrali la simbologia dell’acqua come fonte di benessere e l’artigianato della fisarmonica motore dello sviluppo e della musica, espressa e danzata dai gruppi folk itineranti, dagli animatori diinballo, dai Folkantina (in scena venerdì) e dal concerto di sabato della BandAdriatica, realtà di travolgente energia ed elevato spessore artistico. La sfida per la conquista del palio dell’acqua detenuto da Sant’Agostino accenderà invece l’agonismo nella serata di venerdì a Porta Marina. Il drappo sarà poi esibito nel corso del corteo storico animato dagli oltre 500 figuranti sabato alle 21.30.