Squalo gli staccò la gamba a morsi Matteo Mariotti torna al mare e scoppia la polemica | Spendi così i fondi raccolti Lui replica | Invitato dagli amici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Era il dicembre del 2023 quando quando unolo ha attaccato mentre nuotava nelle acque dell’Ausatralia, staccandogli aparte dellesinistra. Poi il ricovero in ospedale, le difficoltà per rientrare in Italia, le critiche per quel tuffo forse azzardato a favore dei social e, dulcis in fundo, le polemiche per la raccolta“per spese mediche” lanciata dai suoi(e tutt’ora attiva) con cui ha raccolto quasi 75 dei 100mila euro prefissati. Ora, 21enne originario di Monchio delle Corti, èto di nuovo al centro dei riflettori e – neanche a dirlo – delle polemiche.