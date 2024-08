Shiva Baby all’area Meis Film tra risate e rimpianti Il dramma della crescita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arriva per la prima volta a Ferrara il’, l’esordioregista Emma Seligman, che verrà presentato all’Arena(via Piangipane 81, Ferrara) domani alle 21. La protagonistastoria è Danielle, una giovane studentessa universitaria con una doppia vita: per arrotondare si fa pagare da un uomo più grande, Max, con il quale ha una relazione. Il suo segreto sta però per vacillare. Durante la ’’ di un parente – i sette giorni di lutto previsti per l’ebraismo in cui famiglia e amici si ritrovano nella casapersona scomparsa – Danielle incontrerà proprio Max con la sua elegantissima e affascinante moglie. Da qui inizieranno una serie di equivoci a cui lei dovrà saper rimediare.