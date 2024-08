Se Putin è il nemico signori va detto chiaro | abbiamo il nemico in casa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Roberto Giampietro “Più armi si inviano, più la guerra va avanti”. È amplissimo e quasi trasversale il movimento di opinione che si trova d’accordo con questa affermazione, applicata al conflitto impropriamente chiamato Russia-Ucraina. Le stesse pagine del Fatto non cessano mai di portare avanti l’idea della perversità di questa guerra, a mio parere acclarata come Nato-Russia, dove per ora non un solo civile o militare dei paesi Nato è stato ucciso, diversamente dai cittadini (civili e militari) ucraini e anche russi. Tutto questo movimento, io credo, può ben definirsi e a vario titolo, pacifista, ma accusato in blocco di “ismo” (forse si salva il Papa da questa accusa).