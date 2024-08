Quando si disputa la finale del salto in alto con Tamberi? Data orario e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024)e a che ora sarà ladi Gianmarconelinalle Olimpiadi di Parigi 2024? Ecco il programma, con lae l’. Sono stati giorni difficili per il campione olimpico in carico, ma la qualificazione è an, seppur mostrando una condizione tutt’altro che ottima: tre errori a 2,27 per il campione azzurro, che comunque è riuscito – insieme a Stefano Sottile – a conquistare l’accesso all’atto conclusivo. Ora ci sono circa tre giorni e mezzo per riprendersi un po’: laè infatti prevista per sabato 10 agosto alle 19:10.