Petrazzuolo | Osimhen? Potrebbe spuntare l’Arsenal

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Antonio, direttore di “Napoli Magazine”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Bordocampo 2 tempo”, condotta da Vincenzo Mele su Radio Capri. Di seguito quanto dichiarato alla radio.sulla difesa e il centrocampo del Napoli “In difesa, Natan piace a Empoli e Parma. Prima di privarsene il Napoli ci penserà. Mario Rui ha avuto un permesso, ma è un tentativo per guardarsi intorno e non è escluso che possa aggregarsi al gruppo di nuovo. Vedremo come si concretizzerà tra Cajuste e Brescianini, ma non sono molto ottimista sulla rapidità degli interventi, sulla tempistica. Per prendere Brescianini e Gilmour, devono uscire Gaetano e Cajuste. Il Parma è in vantaggio su Gaetano. David Neres può fare al caso del Napoli, è un profilo interessante e non vuole stare all’ombra di Di Maria. Entrando Neres, sfuma l’ipotesi Raspadori con lo scambio con Chiesa.