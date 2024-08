Parigi 2024 portavoce Comitato organizzatore | Casi covid contenuti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Se c’è bisogno possiamo offrire nuovi protocolli ma in questo momento i numeri sono molto”. Anne Descamps,deldi, parla così a proposito deididurante il briefing quotidiano. “Stiamo monitorando la situazione in Francia, le delegazioni hanno protocolli specifici ma non solo per il, ieri sono stati condivisi alcuni numeri dai media ma non dobbiamo considerare quelle cifre ufficiali – ha aggiunto – Comeforniamo a tutte le delegazioni le migliori pratiche da seguire, ma sono le delegazioni stesse responsabili del monitoraggio degli atleti. Non c’è un approccio specifico, loro possono stabilire i loro protocolli internamente”.: “” SportFace.