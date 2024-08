Nel decreto Omnibus c’è di tutto ma nessuna tassa sugli extraprofitti delle banche e nemmeno norme sulle concessioni balneari

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Con il via libera del Consiglio dei ministri al, che contiene un po’ di, dalle misure fiscali a quelle per gli enti locali, il governo di Giorgia Meloni continua ad andare avanti per la sua strada. A nulla sono valsi i reiterati richiami del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che da tempo chiede di limitare la decretazione d’urgenza, di non inserire nei decreti materie estranee al cuore del provvedimento e, in ogni caso, di evitare di portarli in aula a ridosso della loro scadenza. Una moral suasion che il Colle ha fatto presente più volte in modo formale ai presidentiCamere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, ma che sembra aver ottenuto ben poco seguito.