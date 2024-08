Napoli l’arrivo di Gilmour cambia tutto | Conte prepara uno stravolgimento tattico

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un acquisto che potrebbere drasticamente il voltodeldi Billye l’idea di Antonioper il futuro della squadra azzurra. Il mercato delè fermo, una situazione che fino a qualche settimana fa non sembrava possibile. Il club azzurro ha lavorato bene nelle prime settimane di mercato andando a chiudere ben tre colpi: Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin sono arrivati alla corte azzurra in tempi relativamente brevi, facendo ben sperare per il prosieguo della sessione estiva. Le operazioni, però, si sono complicate e di sicuro molto passa per la cessione di Victor Osimhen che rappresentava anche a livello economico un passaggio molto importante. Giovanni Manna in queste ore sta lavorando sulle altre cessioni, fare spazio in rosa per poi andare a prendere i nuovi innesti.