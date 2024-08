Musica libri e cultura La rassegna artistica anima il borgo montano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Prosegue ‘Torano notte e giorno’ ispirata al film ‘La fabbrica del cioccolato’, in corso fino al 13 agosto. Dal teatro allapassando per l’editoria, il Wonka Circus e gli spettacolari fuochi d’artificio che illuminano il cielo sulle cave di marmo. Ladiffusa di arte contemporanea,e gastronomia promossa dal Comitato Pro Torano per la direzionedi Emma Castè propone per le 21,30 di domani sera un tributo ad Adriano Celentano, mentre domani alle 21 sarà la volta della conferenza itinerante di Davide Lambruschi, A seguire alle 21,30 ladel ‘Cm Trio’. Si prosegue venerdì alle 21 con la presentazione del libro ‘La teoria delle Lune d’Acqua’ di Stefano Siani, edito da Scatole Parlanti, intervistato da Gian Carlo Pardini mentre alle 21,30 spettacolo ‘I colori dei sogni’ a cura di Arte in Movimento.