Momento amarissimo La brutta notizia rovina l’estate di Belen Rodriguez | Ora ha paura

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Niente da fare per, l’ennesima rottura nell’ultimo anno per non parlare delle altre di solo qualche anno fa, tra cui l’ultima con Stefano De Martino e ancora prima con Antonino Spinalbese, i padri dei suoi figli Santiago (2013) e Luna Marì (2021). Pure con Angelo Galvano è finita. E lei, ormai, ha. Nonostante le innumerevoli delusioni amorose incassate nella vita,non si è mai arresa e ha sempre continuato a credere fervidamente nell’amore, intenso, puro, indissolubile. Ma quello decisivo sembra non essere ancora arrivato per lei e, dopo l’addio con Angelo Galvano, ci crede sempre di meno. Sarà pure un personalità forte, indipendente e quindi spesso difficile da gestire, magari, ma spesso non è certo stata una sua responsabilità.