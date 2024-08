LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco i quarti di Vito Dell’Aquila

Leggi tutta la notizia su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:53 Orgoglio Vicente Yunta che si porta a 12-13! 15:51 Calcio al corpo, poi ammonizione per Vicente Yunta: il parziale è di 6-10 per l'azero che chiede una review quando siamo agli sgoccioli del secondo round 15:50 Vicente Yunta chiede una review per un calcio alla testa, respinto 15:49 Si profila un pomeriggio di disfatta per la Spagna, ma ancora non è detta l'ultima parola 15:48 Magomedov scatenato: l'azero sfodera una serie di calci stile Tekken 3 e adesso è addirittura 8-3. 15:47 Si riparte! 15:46 Termina il primo round con Magomedov avanti (5-11) 15:45 Spettacolo Magomedov che prima sferra un calcio sulla corazza e poi realizza un calcio roteante fortissimo: 10-4 per lui 15:44 Calcio sulla testa per Vicente Yunta: 3-2 per lo spagnolo che poi però riceve un'ammonizione.