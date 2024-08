L’architetto Ennio Passerelli ricorda Mario Borrelli | Così nacque la Casa dello Scugnizzo a Materdei

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Bianca Desideri, 100 anni compiuti da poco, ha progettato l’edificio della, fondata danel dopoguerra per accogliere i ragazzi in difficoltà, poi divenuta Fondazione, realtà che opera tuttora a. Lo abbiamo incontrato per parlare del suo rapporto con, sociologo e educatore, figura di spicco nel panorama internazionale fino alla sua scomparsa nel 2007 e della collaborazione professionale per la realizzazione dell’edificio di. Architettocome ha conosciuto?Abitavo a via Salvator Rosa 91 all’ultimo piano e la mattina scendevo a prendere il caffè al bar sottostante la mia abitazione, il bar Scaturchio. Tra una tazza di caffè e l’altra conobbi padreche era vestito da borghese e non portava l’abito talare.