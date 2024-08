L’Aquila live | Da Rose Villain a The Kolors Zero e Lauro

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024): Renato, I Pooh, The, Malika Ayane, il duo Colapesce Dimartino, i Tiromancino e Achilleaccanto a Ezio Greggio, Ambra Angiolini e Umberto Tozzi. Sono alcuni dei protagonisti della 730esima edizione della Perdonanza Celestiniana, che si terrà dal 23 al 30 agosto nel capoluogo abruzzese, proclamato Capitale Italiana della Cultura 2026."Siamo qui per rinnovare il messaggio di fratellanza e riconciliazione quantomai attuale alla luce dei conflitti drammaticamente in corso e della situazione in Medioriente sempre più preoccupante – ha dichiarato nel corso della conferenza stampa che si è svolta oggi al, il sindaco Pierluigi Biondi -.