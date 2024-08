La scelta di Kamala Il vice sarà il veterano Walz E lui | L’onore della mia vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)Harris ha scelto il compagno di viaggio più collaudato, più navigato,e forse anche il più preparato amministrativamente. Di sicuro il più simpatico e socievole. Un vero partner fin dal primo giorno e non un subalterno. È pragmatico, progressista e popolare. Figlio di un’America minore, cresciuto fuori dalle grandi élite delle università di grido. Ha fatto tanti mestieri prima di arrivare alla politica, dopo essere nato in un paesino del Nebraska. È stato insegnate di geografia e allenatoresquadra di football al liceo. Volontario eguardia nazionale per 27 anni. Ha trascorso 12 anni come parlamentare e dal 2019 è governatore del Minnesota. Gli viene attribuito grande senso dell’umorismo, conosce a fondo l’America rurale che non sembra abbracciare più i democratici. Tim, 60 anni, ha ricevuto la chiamata dalla Harris solo ieri mattina.