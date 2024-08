Imane Khelif la rivale Suwannapheng | è una donna ed è molto forte

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024)si è qualificata per la finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la vittoria contro la thailandese. “Sonofelice. Ho lavorato otto anni per queste Olimpiadi e sonoorgogliosa di questo momento. Vorrei ringraziare le persone a casa per il sostegno”. Sono le parole dopo il match che le ha consegnato la finalissima per l’oro contro la cinese Liu Yang. “Sono concentrata, sono qui per fare bene e inseguire il mio sogno. Darò tutto quello che ho in finale”, ha poi aggiunto. Le dichiarazioni Peranche i complimenti di Abdelmadjid Tebboune, presidente dell’Algeria: “grazie per averci reso tutti felici con questa qualificazione alla finale, il traguardo più importante è stato raggiunto e, se Dio vuole, arriverà anche l’oro. Siamo tutti con te”.