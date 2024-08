Il Grande Fratello ha occhi puntati su un personaggio | ecco chi é

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024), il reality show vorrebbe Paola Barale, in quale ruolo?l’ultima indiscrezione, la prossima edizione prenderà il via dal 16 settembre in prima serata su Canale cinque. Il conduttore Alfonso Signorini per tutta l’estate sta cercando i futuri concorrenti che potranno prendere parte alla nuova avventura. L’assistente casting, Giuseppe Garibaldi sta girando l’Italia per scegliere e trovare i giusti concorrenti NIP, ovvero coloro che non hanno mai partecipato ad un programma televisivo. Riguardo ai VIP invece sono apparsi diversi nomi ma per il momento non ci sono né conferme e neanche smentite a parte Karina Cascella che con delle Stories Instagram ha spiegato che la trattativa si è interrotta.