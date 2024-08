Il Brighton and Hove Albion vuole ingaggiare Mats Hummels

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sito inglese: Secondo quanto riportato da The Sun, ilandsarebbe interessato anella sessione estiva di calciomercato. I tempiè attualmente un free agent dopo aver lasciato il club tedesco Borussia Dortmund alla fine della scorsa stagione, e il, squadra della Premier League, è intenzionato ad accaparrarsi il difensore.è stato uno dei migliori difensori del mondo nel corso degli anni e ha fatto bene per il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund. Il difensore centrale della nazionale tedesca, 35 anni, ha aiutato il Dortmund a raggiungere la finale della UEFA Champions League la scorsa stagione. Ha segnato tre gol in 20 presenze da titolare e cinque presenze da sostituto in Bundesliga e ha segnato un gol e fornito un assist in 13 partite della UEFA Champions League per il Dortmund la scorsa stagione.