House of the Dragon 2 | lo showrunner spiega perché il finale non ha mostrato la Battaglia del Condotto

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La seconda stagione diof thesi è conclusa in modo sorprendente. L’intera stagione sembrava essere in costruzione verso il devastante conflitto noto come ladel, che rappresenta uno degli eventi più cruciali dell’intera Danza dei Draghi. Ildi stagione diof theè stato interrotto proprio mentre entrambe le parti si stavano dirigendo verso la guerra, rimandando laalla prossima stagione. Considerando che mancano probabilmente due anni alla terza stagione diof the, molti sono rimasti perplessi dalla decisione di non concludere la seconda stagione con questa, ma il team creativo dietro lo show aveva le sue ragioni. Parlando a una conferenza stampa post-stagione (con Variety), il co-creatore ediof theRyan Condal ha parlato della situazione.