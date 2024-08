FRAGILI | LA MINISERIE DI CANALE 5 SU ANZIANI E GIOVANI BUTTATA NEL PONTE DI FERRAGOSTO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il primo ciak di “”, laMediaset sull’integrazione tra, era finito sull’Ansa. Laandrà tutta di fila su5 neldi. Nel cast ditroviamo Massimo Dapporto, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Maurizio Mattioli e, per la prima volta sul set, Filippo Bordignon, attore affetto da sindrome di down. La serie, diretta da Raffaele Mertes e prodotta dalla Sunshine Production, era inizialmente prevista per la primavera del 2024. Così annunciava l’Ansa lo scorso novembre. Le riprese, nella incantevole cornice del Conero, tra i comuni di Numana e Sirolo, sono state sostenute dalla Marche Film Commission. La trama si ispira ad una vicenda reale.