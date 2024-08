Flaica Cub Benevento | I raccoglitori di carta sul Corso sono trappole pericolose

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una città comenon può e non deve tenere un sistema cosi pericoloso per la gestione della raccolta dellae rifiuti vari suldi. I cittadini e i commercianti sul posto ci hanno segnalato che la situazione è diventata ingestibile e nonostante le segnalazioni fatte già da moltissimo tempo, non vengono pressi i provvedimenti necessari” ha dichiarato Stefania Vernacchio dellaCUB. Per Gianna Petroccia sempre dellaCUB Provinciale la situazione è molto preoccupante, “Da una ispezione veloce fatta sulci risulta che siano molti ormai irotti o in condizioni fatiscenti, in molti casisfondati e traballanti che mettono a repentaglio anche l’incolumità dei cittadini e dei tanti bambini che in questo periodo frequentano il centro cittadino. Come O.S.