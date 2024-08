Emporia lancia il nuovo smartphone per rendere la tecnologia accessibile per tutti

Leggi tutta la notizia su notizie

Telecom Italia, azienda leader nel settore degli "senior" con una quota di mercato del 66% in Europa, ha recentemente annunciato il lancio del suo ultimo modello: l'SMART.6lite. Questo dispositivo rappresenta l'evoluzione dell'SMART.5, premiato per tre volte consecutive come "senior dell'anno" in Germania.user friendly -Ansa- Notizie.comIlSMART.6lite è stato progettato tenendo conto delle esigenze specifiche dei suoi utenti, offrendo un'esperienza semplice e intuitiva senza rinunciare a funzionalità avanzate e a un design compatto e maneggevole. Hardware e software sono stati sviluppati in Europa, incorporando i suggerimenti dei clienti per migliorare costantemente l'offerta.