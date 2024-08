Ecco quando guardare le stelle cadenti Spoiler | non la notte di San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si avvicina l’attesadi San, il 10 agosto. Il fenomeno delle Perseidi, lo sciame di meteore di agosto, è visibile tra il 17 luglio e il 24 agosto, ma la concentrazione massima di meteore, ovvero il suo picco, non sarà ladi San, bensì tra l’11 e il 12 agosto. Come riportano gli esperti di Virtual Telescope, per osservare lenon serve necessariamente il telescopio: le Perseidi sono visibili a occhio nudo, meglio ancora se osservate in un punto buio e con la fortuna di avere la luna piena lontana, che con la sua luce limiterebbe la visione dello sciame di meteore. Per godersi lo spettacolo basterà sdraiarsi a terra everso lo zenit, il centro della volta stellata. Le Perseidi passeranno vicino alla costellazione di Perseo, da cui prendono il nome, a mezz’altezza a nord-est alla fine della