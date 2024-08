È l' anno magico di Sabrina Carpenter che fa faville in radio con i suoi brani E con il fidanzato Barry Keoghan forma una nuova power couple

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La certificazione, se mai ce ne fosse bisogno, arriva da un numero, il 6. Ovvero quante nomination ha ricevuto agli Mtv Video Music Awards. Ma questa è solo la punta dell’iceberg dell’di. Che con la luce della sua stella illumina pure ilsuperstar. Il 2024 è l’della cantante. Esplosa a livello mondiale con un paio di hit, come Espresso e Please, please, please, trasmesse dallea ciclo continuo. Guest star all’Eras Tour di Taylor Swift. Brava, simpatica, accattivante, solare:ha le carte in regola per diventare una grande popstar. Dimenticate lastellina Disney Lontanissima – lo ha appena dichiarato lei – dall’immagine di stellina della Disney con la quale ha iniziato la carriera.