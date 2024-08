Dl carceri | Soumahoro ' bene approvazione mio odg ma lo Stato ha fallito'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - “Nelleitaliane, dall'inizio dell'anno, si sono registrati ben 64 suicidi, un numero impressionante, in netta crescita rispetto agli anni precedenti”. Così Aboubakar, deputato e membro della commissione lavoro che aggiunge: “All'emergenza suicidi, poi, si sovrappone quella del sovraffollamento che nel nostro paese sfiora, in media il 131%. Una situazione drammatica che dovrebbe farci riflettere su come le nostreabbiano davvero bisogno di misure urgenti, che però non sono contenute nel decreto arrivato oggi in Aula". "Per questo - prosegue - attraverso un ordine del giorno approvato dall'Assemblea, ho cercato di porvi rimedio, chiedendo al governo di promuovere interventi e servizi di mediazione linguistico-culturale negli istituti penitenziari e potenziare la copertura del personale.