Call of Duty | Black Ops 6 – Zombies Terminus rilasciati trailer e primi dettagli

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Activison ha appena rilasciato un Cinematicdella modalitàdiofOps 6, in attesa del rilascio di nuovinel fine settimana Ambientato circa cinque anni dopo la conclusione delle vicende mostrate in Cold War,Ops 6proseguirà la storyline del Dark Aether, esplorando le sorti dei personaggi conosciuti nei capitoli precedenti del brand. Il cinematicdiOps 6 –, rilasciato sul blog ufficiale degli sviluppatori, ci mostra l’incipit della modalità. Questa tipologia di “campagna secondaria” andrà ad affiancare quella principale anche in nel sesto capitolo della sagaOps (qui il primodella campagna).