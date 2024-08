Calciomercato Juventus | troppi esuberi e rinforzi che non arrivano la squadra di Thiago Motta è un cantiere aperto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Certezze in tutti i sensi. Una più di tutte: ladiè unpiù che. E forse potrebbe non bastare un soloper risolvere i problemi di una rosa extralarge che ha quasi unain cessione e che cerca almeno quattroda qui fino al 30 agosto, quando chiuderà il. Certezze in tutti i sensi, si diceva, perché a darle èper primo: “Gli esclusi dalle amichevoli? Sono per motivi di mercato” ha detto. Pulito pulito. E non importa se tra questi c’è anche uno come Federico Chiesa. Che l’allenatore vuole rimpiazzare non con uno, ma con due esterni.: le operazioni in entrataPartiamo da quello che più di tutti interessa il tifoso: il volto nuovo. O meglio, i quattro volti nuovi. Questi sono quelli che vorrebbe: due esterni, si scriveva prima, un difensore e il sogno Koopmeiners.