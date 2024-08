C Fiorentino la commemorazione dei 136 italiani che persero la vita a Marcinelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arezzo, 7 agosto 2024 – Domani, giovedì 8 agosto, si celebra la "Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo", istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 dicembre 2001, in occasione della ricorrenza della tragedia di, dovela136 lavoratori. “Anche il comune di Castiglionaderisce alla Giornata Nazionale perché il ricordo di queste morti sul lavoro rappresenta un’occasione per non dimenticare chi, ancora oggi, muore sui luoghi di lavoro, siano essiall’estero che stranieri residenti nel nostro Paese” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.