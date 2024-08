Aurora Ramazzotti mostra la foto del pancione | scatto dolcissimo e pieno d’amore

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha scelto dire la dolcissimadel, facendo subitodi like e commenti da parte dei fan. Loè arrivato inaspettatamente proprio sul profilo ufficiale, oggi, quando la coppia affronta la seconda estate con il primogenito. L’influencer è in vacanza con il compagno Goffredo Cerza e con il piccolo Cesare in un resort direttamente sul mare. L’allegra famiglia stando tutti i dettagli del luogo in cui si trovano ma, a quanto pare, anche altro.con il: lofa ildi like /IG @therealgram (cityrumors.it)Laè molto felice di fare la mamma e certamente questone è la testimonianza. È chiara che l’esperienza con il primo figlio è andata bene e quindi non c’è niente di più bello che vivere intensamente questi momenti di pura magia.