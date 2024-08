Agosto da ladri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) D’a Milano si trova sempre parcheggio, il traffico è decimato e il condizionatore in ufficio pare un miracolo del cielo. Qualcuno dirà che è meglio il mare (e le autostrade affollate e le spiagge stracolme e l’ineluttabile ressa e il salatissimo conto degli stabilimenti balneari). Certo, sarà pure meglio il mare, ma come non godere di quel malinconico e post-apocalittico silenzio che pervade le strade cittadine? Come non gettarsi nel piacere perverso di guidare liberi e solitari per quei viali solitamente strapieni di clacson esagitati e motorini frettolosi? Ci si potrebbe comporre una pastorale, a Milano d’. Oppure, più verosimilmente, una di quelle ballate seicentesche narranti le gesta die briganti. Perché se c’è un’attività che nell’estate vede la sua stagione più prospera è proprio quella dei furti.