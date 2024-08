Voglio scappare da Roma Sfogo senza precedenti di Verdone | siluro a Gualtieri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Carloa valanga sue l'attuale amministrazione capitolina. In un'intervista a «Il Fatto Quotidiano», l'attore e regista si è sfogato usando parole di fuoco: «Non ne posso più. Ci penso davvero, due o tre volte a settimana, famme scappà via. Non è un problema solo mio, conosco tanti amici che stanno valutando concretamente di andarsene da. È la prima volta che succede». «Il caldo - prosegue- rende ancora più invivibile una città così complicata. È un caldo cafone di una volgarità incredibile. Aggrava tutto, deprime, scoraggia. Con questa temperatura non ce la facciamo. Ma il declino di questa città non è stagionale, è costante».parla anche della situazione lavori nella Capitale e dei cantieri aperti in vista del Giubileo: «Ben vengano i cantieri, probabilmente quando saranno finiti la città sarà più bella.