TS – I miei piani non sono cambiati

(Di martedì 6 agosto 2024) 2024-08-05 21:06:21 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Il mercato della Juventus non è certo concluso qui. Dopo gli arrivi di Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram, Giuntoli è al lavoro tra uscite e interessamenti vari per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Mancano due settimane all’inizio del campionato e i bianconeri vogliono arrivarci al gran completo nonostante la fine della finestra estiva è segnata per il 30 agosto. La società sta lavorando per regalare a Thiago Motta un nuovo esterno d’attacco dopo la cessione di Soulé alla Roma e la probabile partenza di Federico Chiesa in questa sessione di mercato. Uno dei profili più interessanti era quello di Adeyemi, ma ora dalla Germania arrivano parole importanti che fanno chiarezza sul suo futuro.