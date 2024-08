Taekwondo definiti i tabelloni olimpici di Vito Dell’Aquila e Simone Alessio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Ormai ci siamo. Si sta per alzare il sipario sul torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024. Già domani, mercoledì 7 agosto, sul tatami del Grand Palais (stessa venne che ha ospitato in questi giorni le gare di scherma) salirà l’azzurro, motivato a difendere l’oro nella categoria -58 kg conquistato a Parigi 2024. L’altro grande atteso della nostra spedizione (che include anche Ilenia Matonti, anche lei in lizza domani nella -49 kg femminile) sarà invece il Campione del Mondo, in scena venerdì 9 agosto nella -80 kg. Nella giornata di ieri si sono svolti i sorteggi di tutte le categorie, da cui si possono desumere idei nostri ragazzi. Il percorso dicomincerà agli ottavi con il kazako Samirkhon Ababakirov.