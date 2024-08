Stop malamovida Bottiglie di vetro vietate per strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) È scattata anche a Limbate con l’inizio del mese di agosto, l’ordinanza anti ““. Divieto di vendita e consumo di bevande indio lattine su strade e piazze della città per tutto il mese di agosto. È stata pubblicata nei giorni scorsi l’ordinanza del sindaco che dall’1 al 31 agosto, in aggiunta alle leggi in vigore per la vendita e somministrazione di alcolici, impone dalle 18 alle 7 del giorno successivo il divieto a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigianali da asporto, pubblici esercizi, circoli, distributori automatici, commercianti sul suolo pubblico (ambulanti) e street food in ambito privato o in attività temporanea per manifestazioni ed eventi, di vendere o cedere a qualsiasi titolo anche gratuitamente bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori die/o lattina.