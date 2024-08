Sabato il debutto Coppa Italia tante le defezioni Da valutare anche Grassi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) È ripresa ieri pomeriggio la preparazione dell’Empoli in vista del primo impegno ufficiale diprossimo contro il Catanzaro nel secondo turno di. In vista della sfida disaranno assenti Belardinelli, Zurkowski, Ebuehi e Perisan, tutti alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni, ma resta in forzeWalukiewicz che ieri non ha svolto insieme al gruppo le parti di allenamento dove erano previsti contatti e la partitella finale. Da, sicuramente non al cento per cento. Tra l’altro sul mediano potrebbe essere fattoun discorso diverso dato che dovrà saltare per squalifica le prime due giornate di campionato. Roberto D’Aversa potrebbe infatti decidere di risparmiarlo dando spazio già contro i siciliani a chi dovrà poi sostituirlo in campionato.